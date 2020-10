Justine Mattera slip e senza reggiseno, una dea indiavolata – FOTO

Justine Mattera stupisce ancora su Instagram e regala ancora degli scatti strepitosi. Addotto solo uno slip rosso e nulla più

Inarrestabile Justine Mattera. La showgirl di origini statunitensi non si accenna a fermarsi e su Instagram continua a fare strage. Incontenibile con i suoi scatti da mozzare il fiato. Non c’è pace per i suoi followers che attendono trepidanti ogni giorno una nuova foto. Il motivo? Una più bella dell’altra e tutte intriganti, mai uguali. Un concentrato di bellezza e sensualità e ad ogni nuovo post il web va completamente in tilt.

Merito del suo fisico scultoreo e delle sue forme abbondanti che fanno catalizzare l’attenzione su di lei. Una maniaca dello sport e della perfezione. Gli allenamenti nel suo calendario non mancano mai, tra nuoto e ciclismo, la sua grande passione.

Alla soglia dei 50 anni, che compirà il prossimo anno, Justine è più vigorosa che mai e il pubblico l’apprezza ogni giorno di più. Un profilo Instagram sempre più seguito il suo con ben 448 mila follower.

Justine Mattera seminuda, solo gli slip addosso

Solo gli slip addosso per Justine Mattera negli ultimi scatti condivisi. Due foto strepitose quelle postate sul suo profilo Instagram dalla showgirl di origini statunitensi e naturalizzata italiana. Bellissime, molto sensuali ma senza nessuna volgarità.

Sono solo alcuni scatti realizzati da Ermanno Ivone, fotografo e Direttore Creativo e Consulente in Comunicazione freelance. Un giovane che ama il nudo in tutte le sue sfaccettature senza essere né ripetitivo e tradizionalista ma con tutta la modernità e l’occhio di uno del settore.

Justine indossa solo degli slip rossi e nulla più addosso. Il suo strabordante decolleté è nudo, coperto solo da un quadrato bianco tenuto sotto il braccio al quale prima appoggia la testa e poi vi si incastra dentro.

Non mette grandi didascalie la Mattera a corredo delle foto ma scrive solo “Just” e si tacca, come a dire sono solo io, me stessa. Inutile dire il risultato sul web. Tripudio di pubblico con oltre 10 mila like e tantissimi commenti di apprezzamento.

