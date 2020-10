Katia Pedrotti condivide un VIDEO in cui si trucca ed è super sexy

Katia Pedrotti condivide su Instagram un nuovo video, in cui fa un make up con sottofondo una musica rap

Bellissima Katia Pedrotti in un video tutorial, dove mostra come fare il suo make up in modo simpatico. Appare super sexy in un completo con top e gonna a fiori. In molti follower hanno apprezzato il video, altri invece come riporta lei stessa nelle sue IG stories, la criticano dicendo che è un “esaltata” e che si fa venire la barba quando si trucca. Insomma si sa che sui social ci sono sempre quelli che devono criticare ogni cosa, non è certo una novità. Katia però ironizza sulla cosa e continua per la sua strada.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Vi ricordate di Roberta Modigliani? Era un volto noto di Non è la Rai

Vita privata e carriera di Katia Pedrotti

La Pedrotti inizia la sua carriera partecipando al Grande Fratello, il suo forte carattere e la sua personalità conquistano il pubblico. Infatti la bella Pedrotti si aggiudica il terzo posto alla finale del programma. Katia, come molti altri concorrenti prima e dopo di lei, ha trovato l’amore dentro alla casa più spiata di Italia. Infatti inizia una relazione con un’altro concorrente, Ascanio Pacelli.

Visto le doti spiccate della bella bionda, riesce a perseguire una carriera interessante in televisione. La Pedrotti infatti ottiene la conduzione del programma Una valigia per due, lo conduce al fianco di suo marito. Inoltre Katia viene notata da Barbara D’Urso, che la vuole come opinionista nei suoi programmi. Più avanti Katia partecipa anche al programma Mamma che Riccanza, l’edizione riservata alle mamme benestanti del programma originale Riccanza. La Pedrotti è molto attiva sui social, sopratutto su Instagram dove svolge molte attività anche di sponosorizzazione. Vanta anche 454 mila follower.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Luis Suarez, felice anniversario con la Lady: la FOTO ricordo indelebile

La Pedrotti è infatti una mamma a tempo pieno di due bellissimi bambini, avuto dal marito Ascanio conosciuto al GF. I due infatti sono ancora felicemente insieme, nonostante abbiano trascorso periodi di crisi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.