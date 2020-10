L’agghiacciante testimonianza di Liliana Segre: “Non ho mai perdonato…”

La senatrice a vita, Liliana Segre è intervenuta in un discorso antisemitista, alla Cittadella della pace di Rondine, in provincia di Arezzo

In una ridente cittadina della provincia di Arezzo, la cosiddetta Rondine, Cittadella della Pace sono intervenuti i maggiori esponenti della politica vigente, in un discorso contro la storia più recente del fascismo italiano.

La moderatrice dell’evento è stata la senatrice a vita, Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della “Shoah” italiana. La sua storia dal sapore “agrodolce” oggi viene ricordata per aver scelto di non “afferrare” la pistola dell’assassino e gridare al mondo intero, pace e libertà.

“Non me la son sentita eppure avevo tutte le ragioni” – così Liliana, oggi 90enne racconta dell’esperienza fascista, vissuta in primo piano di fronte agli evidentissimi esempi di violazione dei diritti umani. “Quando ero l’altra, la bambina di 8 anni ho dovuto rinunciare alla scuola, senza che i miei potessero darmi le motivazioni”.

A distanza di più di 80 anni, la senatrice ricorda quei macabri momenti, come se fosse ieri. Oggi invece è costretta a “ripassare” nella mente quei giorni, lanciando di riflesso l’occhio in direzione del destino della clandestinità, molto attiva nel nostro Paese.

Liliana Segre, l’ultima testimonianza pubblica a contatto con la politica

Nel suo ultimo discorso nel centro cittadino di Rondine, Cittadella della Pace, la senatrice a vita ha ripercorso momenti che mai si potranno cancellare dalla mente e che hanno rappresentato il periodo più buio della nostra storia.

“Le mie amiche tutt’oggi mi chiamano ebrea in senso di rafforzamento d’animo”, ma per Liliana Segre questo non è affatto un vanto. Lei preferisce predicare in giro, per il resto dei suoi giorni, la pace, in segno di riscatto alle atrocità dei fascisti, che non ha mai perdonato e mai perdonerà.

Durante il suo intervento sono accorsi sul posto anche i volti più noti della politica del Paese: dall’attuale premier Giuseppe Conte, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte è giunto per ascoltare l’ultimo discorso alla pace di Liliana e cogliere al volo l’occasione di sollecitare al popolo l’indifferenza e l’ambiguità, il tutto rapportato anche al periodo in cui viviamo.

Infine anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella ha preso la parola, invitando i giovani a riflettere sulla testimonianza della Segre, affinchè nel mondo non ci sia più abnegazione, aggressione, odio, intolleranze e totalitarismo.

L’invito alla lettura della nostra Costituzione è l’esempio più lampante per distruggere una volta e per sempre questi valori che purtroppo hanno rappresentato la nostra storia.

