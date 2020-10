Ludovica Pagani, la spallina cade in cucina: il pranzo è sexy – FOTO

Ludovica Pagani condivide con i suoi fan su Instagram un momento di relax: la bionda influencer bergamasca regala sprazzi di sensualità

Vista la notorietà che ha acquisito negli ultimi tempi, si può anche smettere di considerare Ludovica Pagani uno degli astri nascenti della comunità del web, ma una realtà ormai affermata. Anche se ancora giovanissima, la esuberante bergamasca è diventata una celebrità su Instagram e sui vari social e si appresta a sfondare nel mondo dello showbusiness. Classe 1995, è apprezzatissima dagli amanti dello sport e in particolare del calcio, essendo a sua volta una grande appassionata. Già comparsa in diversi programmi e dirette web a tema, impegnata anche come speaker radiofonica e influencer, Ludovica è di certo un personaggio particolarmente eclettico. Oltre che una ragazza bellissima, al punto che per più di qualcuno si prefigura già una sfida a distanza con Diletta Leotta. Ognuno scelga la sua preferita, noi intanto vi suggeriamo di andare a pagina successiva per godervi il nuovissimo scatto di Ludovica…

Ludovica Pagani, il vestitino mini in casa è irresistibile