Luis Suarez, felice anniversario con la Lady: la FOTO ricordo indelebile

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Luis Suarez, l’ormai ex calciatore balugrana, per 6 lunghi anni finisse sotto i riflettori delle critiche. Tutto è cominciato quando all’uruguaiano iniziavano a venire i “mal di pancia”, per come la società di Bartomeu si sia comportata con lui, all’atto del rinnovo.

La sua popolarità ha addirittura sconfinato la Spagna ed è giunta sino in Italia, dove grazie alla Juventus avrebbe conseguito il pass per acquisire la cittadinanza italiana. Un evento divenuto unico ed esclusivo nella storia del calcio, che avrebbe dovuto portare in seguito, l’attaccante uruguaiano sotto la “Mole Antoniana”.

Suarez è finito invece sotto i riflettori della giustizia italiana, sulla “strana” celerità dimostrata durante la seduta di discussione pre-attestato. Nel frattempo Agnelli ha deciso di non ingaggiare le sue prestazioni, almeno per quest’anno e lui ha comunque deciso di non sposare più la causa blaugrana, firmando per i rivali dell’Atletico Madrid.

Nonostante il polverone mediatico sollevatosi attorno alla sua figura, oggi Luis Suarez è tornato a sorridere.

Luis Suarez, la quiete dopo la tempesta