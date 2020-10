Maria Monsè mostra la “farfallina” come Belen: poi via al seno – Foto

Maria Monsè bellissima e super sexy: spacco inguinale come Belen a Sanremo e seno in primo piano: uno spettacolo, foto.

Maria Monsè sempre più sexy su Instagram. Con un vestito da mille e una notte, molto luminoso e con una profonsa scollatura che lascia in evidenza il decolettè, visibilmente scoperto, Maria Monsè incanta i suoi followers che, durante l’estate, hanno ammirato la Monsè con bikini molto striminziti. Con l’autunno ormai arrivato, la Monsè ha messo da parte i costumi non rinunciando, però, a mostrare le sue forme mozzafiato ornate in un vestito super chic che esalta ulteriormente il suo fisico che continua a far invidia anche alle ventenni.

“L’autoscatto per decidere il giusto look, mi sembra proprio un’ottima idea”, scrive la Monsè su Instagram regalando ai fans alcuni scatti che fanno davvero girare la testa.

“Me gusta il look”, “Bellissima”, “Meravigliosa”, “Sei una bomba”, scrivono i fans ammirando la sua spettacolare bellezza. A lasciare i fans senza fiato, però, è stata una foto in cui Maria sfoggia uno spacco inguinale molto simile a quello sfoggiato da Belen Rodriguez al Festival di Sanremo.

Maria Monsè, calze a rete e spacco inguinale: i fan sognano