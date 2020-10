Maria Teresa Ruta sgancia la bomba: “Ho rubato un programma a Matilde”. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto vedere una clip

Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi sono due personaggi fortissimi del Grande Fratello Vip, eppure non sembrano andare affatto d’accordo. Proprio stasera Alfonso Signorini ha voluto metterle una di fronte all’altra una volta e per tutte: ha mostrato una clip che ha fatto molto discutere. Nella clip Maria Teresa racconta ai ragazzi che secondo lei, Matilde non prova una particolare simpatia nei suoi riguardi perché le ha rubato un programma e sta “rosicando”. Ma di cosa stava parlando? La puntata è sorta spontanea alla fine della clip che è stata mandata in onda durante la puntata.

Maria Teresa Ruta sgancia una bomba in puntata: “Ho rubato un programma a Matilde Brandi”

Matilde, confusa, le ha chiesto a che cosa si riferisse. Alla fine Maria Teresa ha ceduto e ha raccontato che condividevano un programma televisivo che conducevano insieme, e quest’anno è stata l’unica ad essere chiamata. Matilde ha risposto che non era al corrente e le ha fatto le congratulazioni. Maria Teresa ha poi detto: “Si tratta di un programma di cucina, io sono brava e lei no. Poi ovvio che se chiamassero entrambe a fare un programma di danza, io verrei tagliata fuori dopo due puntate perché è lei quella brava”.

Durante la pubblicità hanno avuto modo di parlarne e tutti hanno espresso il loro pensiero a riguardo. Maria Teresa è molto amata ma il fatto che abbia messo di mezzo il lavoro, in un contesto così, non è piaciuto a molti. Anche Francesco Oppini glielo ha detto: “Magari io non avrei parlato di lavoro, non è carino”.