Mario Cerciello Rega: oggi al processo parla la vedova del vicebrigadiere

Ascoltata oggi, come testimone, la vedova di Mario Cerciello Rega: Rosa Maria Esilio

Straziante la testimonianza della vedova di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso con 11 coltellate a Roma, nella notte del 26 luglio 2019, durante l’aggressione di due studenti americani, Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth.

La deposizione di Rosa Maria Esilio è stata puntuale nella ricostruzione della sua storia personale e del suo rapporto con il marito. La sua testimonianza è stata oltremodo toccante; tanto che lo stesso Elder ha chiesto più volte di potersi allontanare dall’aula.

La donna ha ricordato di quando è stata raggiunta dalla telefonata che la avvertiva che stavano operando suo marito e di come, al suo arrivo in pronto soccorso, un infermiere le consegnò gli effetti personali di Mario facendole capire che, purtroppo, non vi era più niente da fare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> DISABILE VIOLENTATA, LA DIFESA DELL’OPERATORE SANITARIO: “MI HA PROVOCATO”

Processo Cerciello Rega: parla la vedova Rosa Maria Esilio

Chiamata al banco dei testimoni Rosa Maria Esilio, la vedova di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri che, nel luglio del 2019, perse la vita a causa delle 11 coltellate inferte dal ventenne americano Lee Finnegan Elder.

La ricostruzione del rapporto con Mario è stata particolarmente toccante: la donna ha ricordato l’ultima volta in cui si sono visti e sentiti. Ha ricostruito inoltre la sua storia d’amore tratteggiando alcune delle caratteristiche caratteriali del marito: il suo essere sempre pronto ad aiutare gli altri, con attività di volontariato, il suo coraggio e la sua passione per l’attività che svolgeva.

Rosa Maria Esilio ha voluto, inoltre, mostrare in aula il portafoglio di suo marito, ancora macchiato del suo sangue, ricordando le sue abitudini e i suoi modi di fare e facendo emergere l’intesa di un rapporto fra loro due certamente speciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NAPOLI, DRAMMA IN CITTÀ: ANZIANO FINISCE SOTTO UN TIR

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter