Drammatico incidente stradale: donna in bici travolta da un’auto

Una donna di 76 anni è morta nella mattinata di ieri dopo essere stata investita in bici da un’auto a Castano Primo, in provincia di Milano.

Un’anziana donna è morta nella mattinata di ieri in un drammatico incidente stradale, avvenuto a Castano Primo, comune in provincia di Milano. La vittima è una pensionata 76 che, stando alle prime informazioni, si trovava bici in viale della Resistenza, quando improvvisamente è stata travolta da un’auto per cause ancora in fase di accertamento. Nel violento impatto, il mezzo a due ruote è stato sbalzato a bordo della carreggiata, mentre la donna è rimasta sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la 76enne, morta sul colpo. Sulle cause e le dinamiche dell’incidente stanno indagando i carabinieri e la polizia locale, giunti sul luogo della tragedia.

Dramma nel milanese, dove una donna di 76 anni è rimasta vittima di un incidente stradale in bici. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 8 ottobre, a Castano Primo, comune in provincia di Milano. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Milano Today, la pensionata viaggiava a bordo della sua bici che, per cause ancora da accertare, è stata travolta da un’auto in transito su viale della Resistenza. Uno scontro molto violento che ha fatto sbalzare la due ruote nell’erba al bordo della carreggiata. L’automobilista al volante del veicolo si è subito fermato ed ha lanciato l’allarme.

In pochi minuti, sul posto, è sopraggiunto lo staff sanitario del 118, ma per l’anziana donna non c’è stato più nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatare il decesso della 76enne, morta praticamente sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto ai rilievi di legge per cercare di ricostruire la dinamica e accertare le cause dell’incidente.

Al vaglio degli inquirenti, come riporta Milano Today, vi sarebbero i filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona che potrebbero far emergere dettagli sul sinistro utili nella ricostruzione e nell’accertamento di eventuali responsabilità.

