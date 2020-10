Napoli, dramma in città: anziano finisce sotto un tir

Incidente a Napoli, 72enne muore schiacciato da un Tir: inutile la corsa in ospedale. È il secondo investimento a distanza di 24 ore

Secondo drammatico incidente in città a Napoli. Nel quartiere commerciale e industriale di Gianturco, a pochi passa dalla stazione centrale della città, un tir ha investito un uomo di 72 anni. Inutile la corsa all’ospedale Cardarelli. L’uomo non ce l’ha fatta. Il fatto è accaduto alla rotatoria tra via Gianturco e via Taddeo da Sessa. Da quest’ultima proveniva il tir che stava per entrare verso la strada provinciale 162. Il fatto è avvenuto in un punto in cui gli attraversamenti dei pedoni sono frequenti e spesso poco disciplinati. Tuttavia, va specificato che la dinamica in questione ancora non è stata chiarita. Intanto il veicolo è stato sequestrato. L’anziano è stato investito intorno alle 15 del pomeriggio di ieri ed è finito poco dopo in ospedale.

Napoli, due incidenti in poche ore

L’incidente arriva poche ore dopo il caso di piazza Cavour, nel centro della città. In questo caso è stata una vettura delle forze dell’ordine, nello specifico della polizia, ad investire un uomo intento ad attraversare la strada. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, un anziano stava attraversando la piazza all’altezza dell’incrocio con via Duomo. Un punto, questo, molto trafficato e dove gli attraversamenti sono numerosi. E’ una zona della città dove sono tantissimi i pedoni che circolano. L’uomo è stato portato al Vecchio Pellegrini, alla Pignasecca, ma dopo poche ore è deceduto.

Una doppia tragedia a distanza di poche ore che apre ad interrogativi. In città ci si chiede se si tratta di casualità oppure qualcosa non va per il verso giusto nella viabilità o semplice disattenzione di due persone anziane intente ad attraversare punti stradali molto pericolosi.

