Investito da una volante della polizia mentre attraversa la strada: muore un uomo

Un uomo di 69 anni è morto in ospedale a Napoli, dove era stato trasportato dopo essere stato investito da una volante della polizia.

In un tragico incidente stradale, consumatosi nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli, un uomo ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, la vittima, un 69enne, stava attraversando la strada con il carrello della spesa, quando improvvisamente è stato travolto da una volante della Polizia nei pressi di piazza Cavour. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato d’urgenza il 69enne presso il pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo per via delle ferite riportate nell’impatto.

Leggi anche —> Falciata da un’auto, muore ottantottenne in Cadore

Napoli, investito da una volante della polizia mentre attraversa la strada: muore un 69enne

Un uomo di 69 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 8 ottobre, a Napoli, dopo essere stato investito da una volante della Polizia. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 18 nei pressi di Piazza Cavour. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Riformista, l’uomo stava attraversando la strada con un carrello per la spesa, ma improvvisamente è stato investito da una pattuglia della di polizia degli agenti del Commissariato San Carlo Arena.

Sul luogo dell’impatto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al 69enne e lo hanno trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini. Nonostante i tentativi dei medici del nosocomio di salvargli la vita, purtroppo, l’uomo è deceduto qualche ora più tardi per via delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale del capoluogo campano per i rilievi di legge. Stando a quanto riporta la redazione de Il Riformista, dai primi accertamenti, pare che la volante non viaggiasse a velocità sostenuta.

Leggi anche —> Migrante muore folgorato: si era nascosto sul tetto di un treno diretto in Francia

Leggi anche —> Tragico incidente stradale: muore dirigente scolastica di 48 anni

Gli inquirenti che si stanno occupando delle indagini stanno esaminando anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza poste in zona che potrebbero fornire eventuali dettagli utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al 69enne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.