Pier Silvio Berlusconi. Un grande amore prima della Toffanin: chi é

Pier Silvio Berlusconi. Il suo rapporto con Silvia Toffanin è più saldo che mai, sono una coppia dal 2002. Prima di lei, un’altra donna

Il secondo genito dell’ex premier Silvio Berlusconi, ha una vita di certo frenetica ed impegnata (dati i ruoli di prestigio che ricopre all’interno del Gruppo Mediaset), ma decisamente fuori dagli scandali e pettegolezzi che imperversano sui rotocalchi.

Impegnato dal 2002 con Silvia Toffanin, celebre presentatrice del talk show Verissimo, Pier Silvio Berlusconi ha due figli insieme a lei: Lorenzo Mattia (nato nel 2010) e la piccola Sofia (nata nel 2015). La coppia non è sposata, decisione condivisa da entrambi che non sentono il bisogno di una firma su un contratto per suggellare i loro sentimenti così forti ed evidenti.

Emanuela Mussida – foto dal webTuttavia, Pier Silvio Berlusconi aveva già compiuto il grande passo in precedenza. Correvano gli anni ’80 e il rampollo del Cavaliere conobbe un’affascinante modella ad una festa. Si tratta di Emanuela Mussida.

I due convolarono a nozze in poco tempo e dalla loro unione nacque una bambina, Lucrezia Vittoria, precisamente nel 1990. Pier Silvio aveva solo 21 anni. La ragazza, oggi trentenne, si è sposata in gran segreto in Provenza, nella villa della zia Marina Berlusconi. La sua vita privata è sempre stata ben preservata. Di lei si sa che ha un ottimo rapporto sia con il padre che con la sua compagna, Silvia Toffanin.

Della madre e prima moglie di Pier Silvio, Emanuela Mussida, si sa che vive in provincia di Pisa, precisamente a Castelnuovo Val Di Cecina. Ha una relazione con un avvocato con il quale condivide l’amore per la natura e gli animali. Proprio in loro difesa ha creato una Onlus che possa ricavare fondi per il loro sostentamento. Come la figlia, tiene molto alla sua privacy ed è fuori dal jet set e dalle cronache mondane.

I suoi rapporti con il primo marito sono sempre stati affettuosi e di reciproco rispetto.

