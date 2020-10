Rientrati i due italiani liberati in Mali: ad attenderli Conte e Di Maio

Arrivati a Ciampino i due italiani liberati in Mali. Ad attenderli il presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Sono atterrati a Ciampino i due italiani liberati in Mali. Pier Luigi Maccali e Nicola Chiacchio sono atterrati a bordo di un aereo militare. Ad attenderli il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Quest’ultimo ha dichiarato sulla sua pagina facebook: “Con Maccalli e Chiacchio, in poco più di un anno abbiamo liberato e riportato a casa sette ostaggi italiani che erano nelle mani di terroristi o organizzazioni criminali”. Poi il riferimento ai pescatori rapiti nel mare libico: “Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei pescatori”, ha concluso Luigi Di Maio.

Due francesi liberati insieme agli italiani

Oltre ai due italiani sono stati liberati anche due francesi in Mali. Giovedì 8 ottobre sono state rilasciate Sophie Petronin e Soumaila Cissé, una delle principali figure politiche del Paese, oltre ai due italiani, Nicola Chiacchio e padre Pier Luigi Maccalli. I quattro ostaggi erano detenuti da Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin, il Gruppo di sostegno per l’Islam, la principale alleanza jihadista nel Sahel legata ad Al-Qaida. L’annuncio di queste liberazioni è arrivato giovedì sera da Bamako, poi è stato prontamente confermato dal Palazzo dell’Eliseo.

Domenica era iniziata a circolare la notizia della liberazione di decine di prigionieri jihadisti per poi essere trasportati tra Tessalit nel nord del Mali e Niono nel centro del paese. Per le nuove autorità maliane, nate appena due mesi fa da un lieve colpo di stato, è un successo senza precedenti la liberazione di tanti prigionieri.

