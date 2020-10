Rosita Celentano nella notte posta un VIDEO con papà Adriano e gli amici scomparsi

Rosita Celentano un po’ nostalgica. Il video ricordo su Instagram dedicato al Molleggiato e ad atri quattro grandi artisti italiani

Rosita Celentano, figlia maggiore di Adriano Celentano e Claudia Mori, ha seguito le orme dei genitori. Dal 1975 da quando ha esordito come attrice al fianco di mamma e papà nella pellicola “Yuppi du” non si mai fermata e si è divisa anche tra la presentazione e la musica.

Tra i tre fratelli, Rosalinda e Giacomo, è di certo la più famosa e conosciuta, proprio per le sue diverse partecipazioni di iniziative dello spettacolo. Nel 1989 ha presentato il Festival di Sanremo insieme ad altri figli d’arte come Gianmarco Tognazzi e poi da qui altre trasmissioni televisive come “Domenica In”. Recita anche al cinema come in tv e si è fatta molto amare dal pubblico.

Oggi è presente anche su Instagram anche se preferisce tenere “basso” il suo profilo. In questi giorni si è lasciata andare a qualche nota malinconica e già ieri aveva postato una foto ricordo degli anni Settanta. È lei la protagonista con uno sguardo perso nel vuoto e sognante. E ieri sera c’è cascata ancora, questa volta con un video che riguarda il suo papà. Per scoprire di cosa si tratta vai su successivo.

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo e la sua “identità”. Una FOTO dove non si è mai vista così bella

Rosita Celentano e il video ricordo, papà Celentano e altri quattro amici