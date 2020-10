Sanremo 2021, coppia bomba sul palco dell’Ariston: i nomi

Il festival di Sanremo 2021 avrà due ospiti speciali: Roberto Benigni e Checco Zalone. I due showmen, tuttavia, si presenteranno al pubblico in una veste completamente inaspettata

Il Festival di Sanremo 2021 si farà, e vedrà nuovamente protagonisti il duo composto da Amadeus e Fiorello. Incerta, tuttavia, è la data della messa in onda, che stando alle indiscrezioni sarebbe slittata a marzo 2021. Nomi chiacchieratissimi sono invece quelli di Roberto Benigni e Checco Zalone: secondo le voci, la coppia si esibirà alla 71° edizione del Festival, ma in una veste completamente diversa.

LEGGI ANCHE> Alessandro Gassmann sul figlio Leo: Quando ha vinto Sanremo…

Sanremo 2021, torna Benigni: con lui anche Checco Zalone

Il Festival di Sanremo 2021 ci sarà, questo lo conferma l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini; tuttavia, come egli stesso ha dichiarato, “la Rai sta valutando il periodo migliore per un’edizione ricca e intensa“. Potrebbe dunque slittare la messa in onda del programma, prevista tra il 2 e il 6 marzo – ossia, un mese dopo il consueto inizio. Anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha confermato la 71° edizione: la macchina organizzativa di Sanremo sarebbe già in azione per la selezione degli artisti.

Al timone, vedremo nuovamente il duo vincente rappresentato da Amadeus e Fiorello: lo scorso anno, l’eleganza e la compostezza del primo sono state smorzate dall’ilarità e dall’allegria del secondo, creando così sul palco una combo decisamente vincente.

Le voci legate al Festival parlano anche di un grande ritorno: Roberto Benigni dovrebbe nuovamente calcare il palco dell’Ariston, ma in una veste diversa. Nessun monologo, dunque, a differenza di ciò che è accaduto l’anno scorso, quando il comico si è presentato sul palco per recitare il “Cantico dei cantici” di San Francesco. A tal proposito, ricordiamo le sue stesse affermazioni: “È la prima canzone scritta nella storia dell’umanità, altro che settantesimo“.

Per l’edizione 2021, tuttavia, si parla di un’esibizione corale: Roberto non sarà da solo sulla scena – peraltro, il monologo dello scorso anno era risultato poco coinvolgente agli occhi di molti -, ma sarà accompagnato da altri volti dello spettacolo. Tra tuttii, si vocifera il nome di Checco Zalone.

Forse, una scelta di questo tipo potrebbe rivelarsi molto più accattivante, data anche l’indiscussa bravura degli showmen sopracitati.

LEGGI ANCHE> Gabriel Garko: l’incidente di Sanremo era premeditato? Tutta la verità

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.