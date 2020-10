Sara Croce divina mostra il lato B in palestra, tutti in piedi: applausi – Foto

Sara Croce in palestra: impossibile guardare gli esercizi, gli occhi cadono su altro. Lato B in primo piano e attacco cardiaco assicurato

Visualizza questo post su Instagram @guess @paulmarciano 💗 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 6 Ott 2020 alle ore 12:16 PDT

Si ritorna in palestra anche per Sara Croce che dopo gli ultimi giorni di vacanza con il fidanzato, il calciatore Gianmarco Fiory, è tornata ad allenarsi. La bonas di Avanti un altro per il momento non sta lavorando ma ha ammesso che nel 2021 tornerà ancora ad essere presente nel programma condotto da Paolo Bonolis prima del tg 5 sulla rete ammiraglia Mediaset.

In un momento dedicato alle chiacchiere con i followers nel classico fammi una domanda su Instagram, Sara ha ammesso che le piacerebbe molto partecipare Ballando con le Stelle anche se ammette di non essere bravissima nel ballo. Per lei poi anche la domanda sulla chirurgia estetica. La risposta? Nessun ritocchino per aiutarsi ad essere bella. Molti non le credono ma lei a tono risponde: “Perché dovrei mentire”.

Tutto merito di madre natura dunque e del lavoro che lei dedica all’allenamento del suo corpo. E a guardare le sue ultime Instagram Stories c’è da dire che i risultati si vedono eccome. Per vedere le sue foto vai su successivo.

LEGGI ANCHE –> Justine Mattera slip e senza reggiseno, una dea indiavolata – FOTO

Sara Croce in palestra, completo quasi inesistente e lato B in bella vista