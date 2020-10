Svolta nel caso di Giggino Wifi, la mamma lo riconosce in un video

Si apre una speranza per la mamma di Giggino Wifi, scomparso tre anni fa, che in un video che le hanno mostrato ha detto “È mio figlio”

C’è una svolta nel caso di Giggino Wifi ed è tutto merito di “Chi l’ha visto?” il programma in onda ogni mercoledì su Rai 3 condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse. La trasmissione che non si è mai fermata di indagare e cercare indizi su Luigi Celentano, il vero nome di Giggino Wifi.

Nella redazione di “Chi l’ha visto?” arriva una segnalazione di uno telespettatore che spiega di aver visto il giovane in un bar di Novara. Si trovano i video e subito la mamma lo riconosce. “Molto dimagrito, ma è lui”, ha subito detto la madre di Giggino che di fronte al video che ha visto e rivisto non ha dubbi.

Il giovane che beve il caffè al bancone del bar è suo figlio: “Se non è lui è un sosia che si muove esattamente come lui” ha spiegato.

Giggino Wifi e la sua nuova vita al Nord Italia

Il giovane di Meta di Sorrento scomparso tre anni fa nel nulla a soli 19 anni è entrato in un bar di Novara per chiedere delle informazioni e le telecamere lo hanno “pizzicato”. Sua madre di fronte a queste immagini ha lanciato un appello al giovane affinché torni a casa. “Poterlo anche incontrare sarebbe la cosa più bella del mondo. Adesso avrebbe tanti amici” ha concluso sua madre.

Luigi si è allontanato dal suo paese nel 2017. Era scomparso nel nulla e pareva senza una motivazione ma secondo quanto ricostruito dal programma di Rai 3, invece, alla base della sua fuga ci sarebbero state delle minacce da parte di alcuni bulli. Gli inviati della trasmissione hanno raccolto diverse testimonianze a favore di questa motivazione. “Ho paura. Qualcuno mi vuole uccidere”, avrebbe dichiarato prima di far perdere le sue tracce e rompere la scheda del suo telefono cellulare.

Così dopo alcune segnalazioni giunte da Modena in cui si parlava di un ragazzo che si era presentato come Giggino Wifi da Milano, il video ora rende sempre più accese le speranze per i familiari. Il giovane potrebbe dunque vivere al nord, nella zona di Milano e hinterland.

