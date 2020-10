Una coppia di neo sposi è risultata positiva al Covid-19 a Grottaglie, in provincia di Taranto, circostanza che ha fatto scattare le misure di sicurezza.

Allarme a Grottaglie, comune in provincia di Taranto, dove una coppia di sposi è risultata positiva al Covid-19. I due erano appena convolati a nozze ed al ricevimento avrebbero preso parte circa 120 invitati, tra amici e parenti della coppia. Ad accusare i primi sintomi sarebbe stata la giovane sposa che si sarebbe recata al pronto soccorso mercoledì. Sottoposta al tampone la donna è risultata positiva al virus, così come il marito che ha effettuato poco dopo il test. Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza previste dal protocollo e circa una ventina di amici, che avevano partecipato ad una cena con la coppia dopo il matrimonio, ed i parenti sono stati posti in isolamento fiduciario. Agli invitati al matrimonio, invece, è stato chiesto di contattare il proprio medico nel caso di sintomi influenzali.

Una giovane coppia di sposi è risultata positiva al Covid-19 a pochi giorni dal matrimonio. È accaduto a Grottaglie, comune in provincia di Taranto. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, la neo sposa nella giornata di mercoledì si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo aver accusato alcuni sintomi tipici del virus. I medici hanno dunque disposto il tampone che ha dato esito positivo. Immediatamente è stato sottoposto al tampone anche il marito, anch’egli positivo.

All’esito dei test sono scattate le misure di sicurezza da parte dell’autorità sanitari che avviato il tracciamento dei contatti dei due giovani. Circa una ventina di amici, che qualche giorno dopo il matrimonio, avevano preso parte ad una cena insieme alla coppia, ed i parenti dei due sposi sono stati posti in isolamento fiduciario ed è stato disposto il controllo a distanza.

Non è stato disposto, invece, l’isolamento per gli invitati che hanno partecipato al matrimonio svoltosi diversi giorni prima, circa un centinaio di soggetti tra amici e parenti, come riporta Leggo. La decisione è stata presa poiché le nozze sarebbero avvenute oltre il periodo di trasmissione del virus. Nonostante ciò le autorità sanitarie li hanno invitati a contattare il proprio medico di famiglia nel caso dovessero accusare sintomi influenzali.

Come già comunicato dagli organi di stampa la sposa risultata positiva al Covid-19 è una nostra concittadina. A lei… Gepostet von Ciro D'Alò am Mittwoch, 7. Oktober 2020

La notizia, diffusasi rapidamente nel comune in provincia di Taranto, dove adesso si sta cercando di capire chi possa aver avuto contatti con la coppia nei giorni precedenti. A confermare la notizia è stato il sindaco, Cirò D’Alò che, con un post su Facebook, ha invitato i cittadini ad osservare le norme di prevenzione per evitare la diffusione del contagio.

