Uova, la quantità massima da mangiarne

Le uova possono essere assunte in quantità abbastanza considerevoli ma a tutto c’è un perché e delle linee guide. Vediamo quali sono

Le uova sono alimenti semplici, che vengono dalla campagna, molto usate un tempo e considerate una vera risorsa. Poi per diversi motivi sono state un po’ messe al bando, quasi demonizzate perché non considerate molto idonee.

Oggi, invece, c’è una decisa rivalutazione delle uova. A rivelarlo la Fondazione Veronesi che ipotizza anche l’assunzione di un uovo al giorno in base a specifici parametri di riferimento e agli altri alimenti che si assumono. Infatti non si può mai parlare di un singolo alimento come ottimo o nocivo per il nostro organismo, ma è necessario fare sempre un discorso omogeneo in base alla dieta e sul regime alimentare che si segue di solito.

Ma nello specifico qual è il consumo massimo di uova consigliato nelle “Linee guida per una sana alimentazione”? Lo vediamo insieme.

LEGGI ANCHE –> Cromoterapia a tavola, scopri i tre colori del benessere

Uova, ecco quante e come mangiarle

Secondo le “Linee guida per una sana alimentazione” il consumo “giusto” di uova per le persone che non presentano particolari problemi è di un uovo da mangiare dalle due alle cinque volte a settimana. U

n numero abbastanza alto pare, che arriverebbe fino a cinque uova a settimana. Tutto vero? Certo, ma questo va analizzato in base al resto degli altri alimenti che vengono assunti. In questo caso, infarti, è importante ridurre i grassi saturi e limitare il colesterolo nella dieta.

Da specificare che quando si parla di questo quantitativo si fa rifermento anche agli altri tipi di cibi che contengono le uova come la pasta all’uovo, i biscotti, le torte ed i dolci.

Poi ci sono le dimensioni. Di solito un uovo medio si intende uno di un peso di 50 grammi circa perché non bisogna dimenticare che le uova oggi sono vendute a taglie, dal formato piccolo fino alle quello extra large.

LEGGI ANCHE –> Mai lavare il pollo crudo prima di cucinarlo, ecco perché

Per ogni spiegazione specifica poi è sempre bene affidarsi agli specialisti e mai fare delle diete fai da te. In base ai parametri di ogni fisico saranno loro ad indicare le quantità e le porzioni giuste per ognuno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.