Usa, tragico incidente aereo: coppia di sposi muore quattro giorni dopo le nozze

Tragico incidente aereo negli Stati Uniti costato la vita a due giovani sposi che erano convolati a nozze solo quattro giorni prima. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì sulle montagne di San Juan, in Colorado. I due sposi, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, si trovavano a bordo di un aereo privato che si sarebbe schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Telluride. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far nulla per le due vittime, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Usa, tragico incidente aereo: muore una coppia di sposi quattro giorni dopo il matrimonio

Una coppia di giovani sposi è deceduta lunedì 5 ottobre in un drammatico incidente aereo a pochi giorni dal loro matrimonio. È accaduto ad Ingram Basin sulle montagne di San Juan, in Colorado, negli Stati Uniti. Le vittime sono Costas John Sivyllis, pilota ed istruttore di volo di 30 anni e la moglie Lindsey Vogelaar, assistente di volo 33enne che si erano sposati 4 giorni prima, il 1° ottobre. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione del tabloid britannico The Mirror, i due erano decollati su un aereo privato dall’aeroporto di Telluride, con una possibile sosta per il rifornimento in Oklahoma. ma pochi minuti dopo, per cause ancora in fase di accertamento, il velivolo si è schiantato.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i soccorsi, ma per i due neo sposi non c’è stato nulla da fare. I paramedici hanno potuto solo constatarne il decesso. Intervenute anche le autorità locali per ricostruire quanto sia accaduto e rintracciare i motivi che hanno portato allo schianto. Alle indagini stanno provvedendo, come riporta The Mirror, il National Transportation Safety Board e la Federal Aviation Authority.

Le due vittime erano in luna di miele ed avevano documentato il loro viaggio ad amici e parenti inviando loro alcune foto. Tra queste anche quella dell’aereo, pilotato da Costas John Sivyllis, con cui si sarebbero schiantati.

Diffusasi la notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio sui social network, tra cui quello della cugina della donna che ha voluto condividere gli scatti che le aveva inviato Lindsey.

