Verissimo, anticipazioni puntata del 10 ottobre: tutti gli ospiti

Un’altra puntata di Verissimo che si preannuncia scoppiettante quella del 10 ottobre: tanti gli ospiti annunciati, compresi due attori molto amati dal pubblico femminile

Sabato 10 ottobre torna Silvia Toffanin con una nuova puntata di Verissimo nella quale avrà modo di intervistare diversi personaggi della televisione e non solo. Come avevamo già annunciato ci sarà Lorella Cuccarini che a ridosso dei festeggiamenti per i suoi 35 anni di carriera, torna a Canale 5 anche per raccontare i progetti futuri. Potrebbe svelare anche i retroscena delle diatribe che l’hanno vista protagonista in Rai, dalla quale è stata allontanata. Ci sarebbe dovuta essere anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro che insieme al compagno Lorenzo Amoruso ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island. Sembra pero’ che la sua intervista verrà mandata in onda la prossima settimana.

LEGGI ANCHE -> Temptation Island, la quarta puntata: due falò, un bacio sfiorato e reazioni violente

A Verissimo gli attori Can Yaman e Michele Morrone

Per la felicità delle donne e soprattutto degli appassionati della serie “Day Dreamer – Le ali del sogno“, approda nel salotto di Silvia Toffanin l’attore turco Can Yaman. Quest’ultimo si racconterà e parlerà anche della sua esperienza nella serie che sta facendo impazzire il pubblico. “Credo sia il ruolo nel quale mi sono sentito più me stesso“, ha dichiarato parlando del suo personaggio Can Divit. L’attore avrà modo di parlare del suo passato e della sua carriera e non mancheranno le domande sui suoi prossimi lavori.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, lo scherzo finisce male: si sfiora la rissa in casa

Negli scorsi giorni una notizia ha fatto agitare gli animi dei fan di “Day Dreamer”, ovvero l’arrivo a Milano dell’attrice Demet Özdemi, che interpreta la co-protagonista e interesse amoroso di Can, Sanem. I fan hanno subito ipotizzato che possa avere a che fare con un’intervista a Verissimo. Sorprenderà il pubblico con un’apparizione inaspettata accanto al suo collega o si dovrà attendere la prossima settimana per vederla? La risposta domani alle ore 16 su Canale 5.

La lista degli ospiti comprende anche i conduttori Gerry Scotti ed Ezio Greggio e Cristina Marino, attrice e compagna di Luca Argentero, diventata da poco mamma. Infine un’altra gioia per il pubblico femminile: ci sarà infatti l’attore Michele Morrone, che ha raggiunto una notevole popolarità dopo il film “365“, uscito su Netflix.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter