Vi ricordate di Roberta Modigliani? Era un volto noto di Non è la Rai

Roberta Modigliani. Era una delle regazze più amate del programma cult Non è la Rai. Oggi è una donna meravigliosa

Se siete stati degli adolescenti durante gli anni ’90, sicuramente non vi siete persi una puntata di Non è la Rai, programma cult ideato da Gianni Boncompagni.

La trasmissione lanciò molti volti noti di quelle che, con gli anni, sono diventate delle prime donne nel panorama dello spettacolo italiano: Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Claudia Gerini, Miriana Trevisan (solo per citarne alcune). C’è chi ha proseguito con la carriera platinata tra cinema e tv, chi invece ha deciso di continuare su altri fronti.

Visualizza questo post su Instagram #io ☀️ Stasera ho voglia di cantare… 🎶🎶🎶🎶💚 Un post condiviso da ⚜𝕽𝖔𝖇𝖊𝖗𝖙𝖆 𝕲𝖍𝖎𝖓𝖆𝖟𝖟𝖎 𝕸𝖔𝖉𝖎𝖌𝖑𝖎𝖆𝖓𝖎⚜ (@robertamodigliani) in data: 7 Ott 2020 alle ore 11:10 PDT

Tra le varie ragazze che occupavano un posto speciale nel cuore degli spettatori c’era indubbiamente Roberta Modigliani, nome d’arte di Roberta Ghinazzi.

Negli anni ci ha abituati a vari e repentini cambi di look: caschetto castano liscio, poi improvvisamente capelli mossi, fino ad arrivare ad un biondo super chic. Il segno di riconoscimento più gettonato? I suoi bellissimi occhi chiari.

La ragazza, prima di approdare a Non è la Rai, aveva partecipato a Bulli e Pupe, facendo parte del cast di ben tre edizioni.

Non ha mai abbandonato la sua grande passione per la musica e per il canto. Nel 2016 è stato pubblicato il suo nuovo singolo, L’ amore è uguale per tutti, dalle sonorità pop, riproducibile anche attraverso i canali di Spotify.

Attivissima sui suoi canali social, la vediamo cambiata, sfoggia un look più maturo ed elegante, capelli lunghi e rossi. Gli occhi sono rimasti incantevoli come sempre. Tiene a condividere con i suoi follower immagini della sua vita privata su Instagram tra hobby, natura e il profondo amore per gli animali.

