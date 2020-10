Wanda Nara, il selfie in primo piano fa impazzire i fan: uno schianto – FOTO

Wanda Nara continua a postare scatti favolosi sui social network in cui mette in mostra la sua bellezza e la sua esplosività.

Wanda Nara è sicuramente una delle personalità più seguite al mondo. La showgirl argentina, dopo la rottura con Maxi Lopez e il matrimonio con Mauro Icardi, è entrata anche nel mondo del calcio diventando l’agente di ‘Maurito’. La splendida nativa di Buenos Aires non fa smettere mai di sognare i suoi fan: le sue curve da infarto e il suo seno esplosivo non passano mai inosservati. La 33enne è attivissima sui social network e i suoi scatti hanno sempre un ottimo riscontro, collezionando tanti cuoricini e commenti. Wanda, poco fa, ha messo in rete una foto diversa dalle altre ma fenomenale come al solito. Se vuoi vedere la fotografia, clicca su successivo.

Il bellissimo scatto di Wanda Nara: uno schianto