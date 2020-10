Adriano Celentano è tornato su Instagram con un video denuncia sugli ultimi fatti di cronaca, rivolgendosi allo Stato nella speranza che faccia qualcosa: le sue parole

Avrà anche 82 anni ma per Adriano Celentano quello dei social network è ancora un mondo da scoprire. Lo ha fatto con Instagram sul quale è approdato con grande entusiasmo sottolineando l’aspetto positivo della sua esistenza. La possibilità di condividere il proprio pensiero lo ha spinto a creare un proprio account dal nome “Celentano Inesistente”. Una serie di post dedicati alla sua carriera, ai ricordi, ma anche a notizie di cronaca. Con un video ha infatti voluto esporre la sua opinione riguardo a quanto sta accadendo in Italia.

Adriano Celentano contro lo Stato: “Non dovrebbe pagare qualcuno?”

Adriano Celentano torna su Instagram con un video nel quale scorrono le immagini di Willy Duarte, ucciso dopo aver tentato di sedare una discussione, e del piccolo Evan, 21 mesi, morto a causa delle botte ricevute da chi lo ha messo al mondo. L’odio, la violenza, finiranno “solo se gli uomini sapranno risorgere da sé” ha detto il Molleggiato, che ha voluto sottolineare l’inadeguatezza dello Stato italiano. “Non dovrebbe pagare qualcuno per tutto questo? Forse la gente, che vede e tace. O la politica, che non tace pero’ non fa nulla“, afferma.

Celentano continua parlando di come sia necessario prevenire la tragedia e non reagire quando è ormai troppo tardi. “Non si capisce cosa aspetti lo Stato per instaurare un meccanismo di difesa“, ha dichiarato, “fatto di persone in grado di individuare il sentore della tragedia prima che possa esplodere“.

L’attacco dell’artista è molto chiaro, questo Paese necessita dei cambiamenti. Dal video e dalle sue parole emergono la delusione e il rammarico per i fatti accaduti, ma anche la speranza che questa situazione possa risolversi. Prima o poi. Adriano continua a comunicare al pubblico i propri pensieri e lo fa attraverso i social media, che come detto in precedenza, per lui sono utili proprio per quello.

