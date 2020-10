Beautiful, anticipazioni puntata 11 ottobre: questioni di famiglia

Beautiful, anticipazioni: Beth è finalmente riunita ai suoi veri genitori. Rimane tuttavia aperta la questione di Douglas.

La famiglia è finalmente riunita. Hope e Liam hanno riavuto indietro la loro piccola Beth e si apprestano a diventare una vera famiglia. La ragazza ha tuttavia una questione in sospeso. Sposando Thomas, infatti, era divenuta la madre di Douglas. E, seppur il matrimonio non sia valido, il bambino rimane comunque legato a lei. Riuscirà a distaccarsene? Nel frattempo nuovi guai attendono la famiglia Forrester. Thomas trama nuovamente nell’ombra, mentre Ridge e Brooke sono sempre più distanti. Ma se certi legami sembrano sul punto di spezzarsi, altri si ricompongono dopo tanto tempo. È il caso di Wyatt e Sally, pronti a darsi una seconda possibilità dopo tanto tempo.

Beautiful, anticipazioni: Hope ringrazia Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope rincontrerà Douglas. La giovane Logan si sente in colpa verso il bambino. Se non fosse stato per Liam, che gli ha creduto incondizionatamente, non avrebbero mai saputo che Beth era ancora viva. Il bambino è felice di aver dato una mano, ma adesso si aprono molti interrogativi. Suo padre è infatti indirettamente coinvolto nello scambio di culle e rischia di andare in prigione. Cosa ne sarà di lui? Non possiamo tra l’altro dimenticare che il piccolo Douglas credeva di aver trovato una mamma in Hope. Allontanarsi definitivamente da lei potrebbe essere oltremodo traumatico per la sua crescita.

Nel frattempo Wyatt e Sally si chiariscono. La ragazza accetta di tornare ad essere la fidanzata del giovane Spencer ad una sola condizione: che lui le garantisca una vita di lusso sfrenato. Sta ovviamente scherzando, ma sotto sotto si sente ancora offesa dalle accuse che le erano state mosse da Bill tempo prima.

