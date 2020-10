Caso Roberta Ragusa: l’amante, Sara Calzolaio si dice una vittima

Sara Calzolaio sta vivendo un periodo difficile e scrive una lettera a Barbara D’Urso sfogandosi sul caso di Roberta Ragusa

Continua a far parlare il caso di Roberta Ragusa, a parlare però ora è Sara Calzolaio che sta affrontando un momento difficile e decide quindi di contattare Barbara D’Urso. Sara ha deciso di sposare Antonio Logli, il principale indagato per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa. La donna sparì da casa sua nel 2012. L’uomo fu accusato di omicidio e occultamento di cadavere, la condanna è di 20 anni di carcere.

Questo però non ha fermato Sara Calzolaio dall’accettare di prendere l’uomo come suo marito, credendo con forza alla sua innocenza. Questo decisione della donna, che era anche l’amante di Logli, ha scatenato una polemica enorme sul web. Gli utenti non accettano la sua scelta e non capiscono come possa credere all’innocenza dell’uomo e addirittura sposarlo.

Sara Calzolaio, disperata scrive una lettera a Barbara D’Urso

Sara scrive dunque una lettera alla D’Urso, raccontando ciò che ha subito. La donna confessa di aver ricevuto minacce a causa della sua scelta di sposare Logli. Sostiene che è stata vessata e insultata. Le minacce non sono state solo virtuali però, c’è chi si è recato sul posto di lavoro della donna a insultarla dal vivo. Barbara D’Urso dopo la ricezione di questa lettera, decide quindi di parlare dell’accaduto a Pomeriggio 5. Non c’è pace dunque per questa storia tragica, continuano ad emergere problemi e situazioni spiacevoli.

In ogni caso le minacce e l’intimidazione è servita a far riflettere forse più attentamente Sara, che per il momento non convolerà a nozze. La situazione in cui è coinvolta è molto intricata e se prenderà la decisione di sposare Logli, otterrà non solo dissenso ma le si scaglieranno addosso ferocemente.

