Claudia Ruggeri , serie di selfie davanti allo specchio . Che fisico – FOTO

Claudia Ruggeri. Foto allo specchio nel bagno di casa. Una mise sportiva e Instagram in fiamme. Sempre stupenda e sensuale

Un fisico da urlo per un’amante del fitness come la showgirl Claudia Ruggeri. La modella, classe 1983, nata a Roma, ha una grande platea che segue le sue avventure su Instagram. Ad oggi si contano 947mila follower, sempre in attesa degli aggiornamenti della loro beniamina.

Lei non li lascia mai delusi. Pubblica spesso immagini della propria vita privata, gli hobby, la passione per la natura e gli animali, amicizie, viaggi ed impegni lavorativi. Una vera e propria finestra sul mondo di Claudia Ruggeri.

Visualizza questo post su Instagram Toglietemi tutto ma non il mio Samsung 🤳🔝 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 9 Ott 2020 alle ore 9:49 PDT

Oggi propone una serie di scatti realizzati dalla showgirl in persona tramite smartphone. Ritrae se stessa nel bagno della propria dimora. L’outfit è tipico di chi sta per andare in palestra; una tenuta sportiva, shorts e reggiseno elastico in cui è possibile ammirarla totalmente in tutta la sua bellezza.

Claudia Ruggeri. “Toglietemi tutto ma non…”