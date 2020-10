Covid-19, il ministro Speranza: “Convocata riunione d’emergenza”

Il ministro Speranza ha annunciato una riunione d’emergenza per far fronte all’emergenza Covid. Saranno prese nuove misure.

“Dobbiamo alzare il livello di guardia” ha annunciato il ministro Roberto Speranza. Il ministro della Salute ed i membri del Cts (Comitato Tecnico Scientifico) si incontreranno domani alle ore 11 per valutare l’adozione di nuove misure di contenimento del Covid-19. Le scelte prese al tavolo della riunione d’emergenza andranno a costituire la base del nuovo Dpcm.

Covid, ministro Speranza: “Valuteremo cosa fare”

Secondo il ministro Speranza, le prossime ore sono fondamentali per capire che direzione prenderà il nostro paese in merito all’emergenza Coronavirus. L’Italia ha attualmente un “vantaggio” rispetto ad altri paesi, dove il numero dei contagi è molto più elevato. Ciò non deve tuttavia spingerci ad abbassare la guardia. L’obiettivo è evitare un seconda ondata critica come quella dello scorso febbraio.

“Abbiamo bisogno di un coordinamento ancora più forte con le Regioni e abbiamo bisogno di valutare ora dopo ora l’evoluzione epidemiologica” ha spiegato Speranza. Proprio per questo ha chiesto la collaborazione di tutti i cittadini, chiamati ad indossare le mascherine e mantenere un distanziamento costante. Tale misura è “necessaria e indispensabile, perché non possiamo vanificare i sacrifici straordinari fatti finora”.

Ricordiamo che secondo il Dpcm entrato in vigore lo scorso 7 ottobre è obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto e in qualsiasi momento della giornata. Sono stati inoltre varati dei mini-lockdown regionali in zone ad alto tasso di positività. In alcuni comuni d’Italia è stata poi disposta la chiusura degli esercizi commerciali dalle 23 alle 6.

