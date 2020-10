Covid-19, un’indagine sugli effetti collaterali del lockdown

Il lockdown degli scorsi mesi ha cagionato una serie di effetti collaterali alle persone. I disturbi mentali hanno colpito il 63% degli italiani.

Lockdown. Secondo una ricerca europea – coinvolti sei paesi Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Polonia – gli effetti devastanti del lockdown hanno colpito in particolar modo la Spagna e l’Italia. In Spagna infatti il 69% dei cittadini ha manifestato sintomi di disturbi psicologici. Segue l’Italia con il 63%. Meno del 50% in Germania. Tra i sintomi più diffusi vi rientrano l’insonnia o comunque la difficoltà ad avere un ciclo sano sonno-veglia, mancanza di energie e spossatezza. Panico, attacchi di ansia, svogliatezza nel compiere le azioni quotidiane. Emozioni contrastanti che sfociano nella voglia di lasciarsi andare in un pianto liberatorio. Chi ha vissuto tali sintomi per la prima volta durante il lockdown e chi invece li ha percepiti ad un livello superiore durante questo periodo di quarantena.

Disturbi mentali, come gli italiani hanno tentato di superarli

Non potendo rivolgersi ai professionisti a causa del lockdown, gli italiani hanno sperimentato altre opzioni per affrontare – e superare – queste difficoltà. La maggior parte si è affidata ai familiari con cui condivideva la stessa abitazione; dai genitori al partner. Il 35% degli italiani avrebbe approfittato del “tempo libero” per argomentarsi sul problema, studiarne le cause e trovare online vari spunti su come affrontarli. Internet ovviamente è stato il canale di informazione più utilizzato, seguito dai media quali la televisione. Queste indagini sono state condotte per conto di Angelini Pharma – Gruppo Angelini – la multinazionale farmaceutica in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, oggi sabato 10 ottobre.

Il Presidente della Repubblica – Sergio Mattarella – interviene in merito alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, “La pandemia ha acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere lontano dalle proprie famiglie per ragioni terapeutiche, e che si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effetti della chiusura”.

