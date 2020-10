Cristina Chiabotto, vestitino nero corto sexy: non passa mai di moda – FOTO

L’ex modella italiana, Cristina Chiabotto “sgancia” un outfit vivace in pubblico con il solito tema, nero per sempre: bellezza sexy

Sempre impeccabile la modella, ex vincitrice di Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto, contraddistinta da classe ed eleganza raffinata, quando si mette in mostra.

La carriera di Cristina inizia con un doppio passo “terrificante”, che la porta prima ad essere insignita dello scettro di Miss di Paese, senza “corona”, poi il conduttore toscano Giorgio Panariello nota la sua splendida charme esteriore e la invita in televisione. Debutta con lo Zecchino d’Oro, come fatina per bambini.

Ma ciò che abbiamo ripercorso è solo l’inizio di una lunga salita verso la gloria, che la porterà a calcare il palcoscenico di molti Vip, in giro affermati, fino a diventare persino testimone pubblicitaria di purezza d’animo con il lancio dell’acqua “Rocchetta”, in compagnia dell’ex capitano bianconero, Alessandro Del Piero.

Cristina inoltre ha sempre fatto della sua vita e dei suoi componenti, l’arma migliore della felicità. Un atto che la rende orgogliosa di essere se stessa e per gli altri. La testimonianza di questo spirito altruista arriva direttamente dai social network, dove la modella abbatte ogni barriera di pudore mediatico e pubblica una foto copertina con il marito, rendendo l’atmosfera cinematografica.

Il tutto con l’intento di celebrare il loro primo anniversario di matrimonio, come appunto un anno fa, quando i due sposi erano “faccia a faccia” a sorridere al coronamento di un sogno, che la Chiabotto ha sempre desiderato nella vita.

Gli anni passano, ma Cristina Chiabotto resta sempre più brillante e ringiovanita come quando otteneva il suo primo successo di carriera con il titolo di Miss Italia. Oggi a fare capolino alla sua bellezza naturale, ci pensano i follower su Instagram, sempre affascinati dal “taglio” ammaliante di Cristina, questa volta “abbondata” di un outfit completamente nero, all’insegna della sensualità.

Spicca sovente la lucentezza dei capelli, il sorriso e l’educazione; tre ingredienti che hanno fatto innamorare i fan sin dal primo giorno della sua ascesa tra il pubblico, in estasi per le performances da capogiro della dolcissima modella torinese.

