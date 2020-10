Oggi in tv, Cristina Marino Verissimo: la compagna di Luca Argentero ospite del rotocalco condotto da Silvia Toffanin, grandi rivelazioni.

Accoppiata vincente Cristina Marino Verissimo, nel pomeriggio di sabato 10 ottobre 2020. La 29enne attrice milanese, legata sentimentalmente a Luca Argentero, racconta alla padrona di casa Silvia Toffanin tutte le emozioni vissute – sia nel bene che nel male – nel corso degli ultimi mesi.

Lei a fine maggio ha partorito una bambina, la piccola Nina Speranza, che ha dato una gioia enorme a Luca Argentero. Il fatto di diventare genitori in un periodo davvero triste per l’umanità ha dato una dose di buonumore e di speranza diversa, più che se fosse accaduto in condizioni di normalità . La pandemia da Coronavirus che sta attanagliando il mondo rende tutto più difficile. Ma certe cose non bastano a scuotere le gioie che la vita riserva.

Cristina Marino Verissimo, lei è una neomamma felicissima

Visualizza questo post su Instagram •DATING DAY• Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 9 Ott 2020 alle ore 2:29 PDT

Ed a proposito di Cristina Marino, che pure a Verissimo affronterà diverse tematiche, si è espresso lo stesso Luca Argenterno. Il 43enne torinese ha praticamente assicurato i suoi ammiratori che sposerà la sua Cristina. “Un matrimonio è nei piani e certamente accadrà . La nascita di nostra figlia (chiamata Nina Speranza, n.d.r.) ha dato tanto a me quanto a lei una sensazione di gioia che non si può descrivere”.

La coppia è divisa da una differenza anagrafica non da poco. Lui ha 13 anni in più di lei, eppure questo divario non appare minimamente. Tutti e due si amano nel profondo e sono molto bene assortiti insieme. Di sicuro passeranno così anche il resto della loro bellissima vita.

