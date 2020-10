È stato eletto l’album migliore degli anni ’80: una raccolta intramontabile

È stato eletto dalla critica il miglior album degli anni ’80. Una raccolta di singoli intramontabili, che hanno segnato la storia di una generazione.

Se gli anni ’70 hanno visto l’esplosione del concept album (album “tematico”, nel quale tutti i brani sono legati da un unico filo conduttore), sono stati gli anni ’80 il periodo d’oro della musica mondiale. Band indimenticabili, che hanno segnato la storia di un’intera generazione. Se lo chiedete al grande pubblico, vi sembrerà impossibile indicare un unico album che rappresenti appieno quel periodo. Eppure la BBC Radio ha provato a fare proprio questo. Ecco dunque qual è, secondo la radio anglosassone, il miglior album di tutti gli anni ’80.

The Joshua Tree, il miglio album degli anni ’80

Si tratta di The Joshua Tree, il più grande successo discografico degli U2. Pubblico il 9 febbraio del 1987, l’album fu il disco più venduto del suo anno. Grazie al plauso ottenuto da The Joshua Tree, la band irlandese potè finalmente aprirsi ad uno scenario internazionale.

A rendere questo prodotto un punto di riferimento per un’intera generazione fu sicuramente la capacità degli U2 di catturare un periodo storico e riproporne le speranze ed i malumori. Scritto durante la guerra fredda, al culmine del sodalizio liberale Regan-Thatcher, l’album metteva in luce la doppia faccia del sogno americano. Sullo sfondo di un mondo in continuo cambiamento, gli U2 davano voce alla fascinazione, ma anche al senso di spaesamento provato dalla popolazione più giovane nei confronti di una realtà scintillante ma artefatta. Una perdita di punti di riferimento che è particolarmente evidente in I Still Haven’t Found What I’m Looking For, tra i singoli più apprezzati dell’Ep.

Nonostante il grande successo degli album successivi, The Joshua Tree rappresenterà l’apice musicale degli U2.

