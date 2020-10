Federica Fontana, notte in bianco. I suoi fan notano un dettaglio -FOTO

Federica Fontana su Instagram augura una buonanotte davvero speciale. In bianco è ancora più bella, ecco cosa hanno notato i fan

La sensualità di Federica Fontana è ormai un dato di fatto. Le sue foto fanno il giro del web e la sua bellezza è in cima alle classifiche. Molti si chiederanno: qual è il segreto per mantenersi così all’età di 43 anni? Costanza, impegno, sacrificio sono alla base di tutto. La conduttrice televisiva passa ore in palestra e non rinuncia mai al suo allenamento quotidiano e ad uno stile di vita sano. Sui social fa scintille, e i fan impazziscono per lei.

Federica Fontana, sensuale anche per dormire

Chi la segue avrà notato che Federica non si scompone neanche per andare a dormire. La donna proprio ieri sera ha pubblicato una foto dove augurava la buonanotte in una versione molto sensuale e sexy.

Una sottana elegantissima e un dettaglio che non è passato inosservato: la collana con la scritta Happy. A quanto pare la donna sta passando un periodo molto bello della sua vita e condivide con i suoi follower la sua felicità.

