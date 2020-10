Federica Pellegrini | dalla piscina ad un mare di sensualità | FOTO

Da Federica Pellegrini arrivano tanti scatti in cui la campionessa di nuoto fa sfoggio di grandi capacità di sedurre e di piacere. Bellissima.

Visualizza questo post su Instagram ⚡️ Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 9 Ott 2020 alle ore 10:52 PDT

L’abbiamo acclamata e da anni facciamo il tifo per lei, e sarà per questo forse che Federica Pellegrini ha scelto di farsi vedere in vesti diverse da quelle solite. Siamo abituati a vederla in costume sportivo ed occhialini, a triturare record su record in piscina.

Ma se in acqua è uno squalo, la veneziana originaria di Mirano al di fuori è una sirena. Strepitosa, bellissima, sensuale. Con uno sguardo che incanta ed un fisico perfetto, senza niente che non sia al posto giusto. Come si fa allora a tifare per le altre ed a non stravedere per lei? Un grande esempio di sensualità. La 32enne veneta ogni giorno che passa sembra diventare anche più bella.

Federica Pellegrini, che donna bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 7 Ott 2020 alle ore 4:38 PDT

Tra l’altro la piscina olimpionica non è il suo solo habitat. La Pellegrini infatti ha dimostrato di sapersi trovare molto a suo agio anche in televisione o sul palco per sfilare. Sono tanti i precedenti in questo senso che ci hanno mostrato una Federica che sa benissimo come fare per apparire e per farsi amare ancora di più.

E sembra quasi inutile stare qui a precisarlo, ma i followers sul suo profilo personale Instagram sono in continuo aumento. Sempre in trepidante attesa di ammirarla in quello che è il prossimo scatto.

