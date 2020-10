Franceska Pepe contro il Grande Fratello Vip: “Merito rispetto”. L’ex concorrente della casa più spiata d’Italia ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo l’uscita

Franceska Pepe è stata l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip e il televoto di cui ha fatto parte ha fatto molto discutere. Infatti, si vociferava che sarebbe stato invalidato, perché dopo l’eliminazione la produzione ha scoperto che la maggior parte dei voti contro di lei erano arrivati dalla Spagna in maniera illegale. Gli unici voti accettabili sono quelli su territorio italiano. In molti pensavano che sarebbe rientrata nella casa, ma ieri non si è minimamente accennato all’argomento e la modella si è molto arrabbiata con gli autori del programma, riferendo poi tutte nelle sue storie di Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Franceska Pepe rompe il silenzio su Instagram e si scaglia contro il Grande Fratello Vip: “Sempre le stesse cose”

“Ciao ragazzi, come state? Io sto in treno che sto andando da Roma a Milano per andare domani alla puntata di Live Non è la D’Urso. Ieri è stato vergognoso il fatto che si sia parlato per un sacco di tempo di argomenti che oramai sono triti e ritriti, due p***e ci stanno facendo con le loro favole e le loro cose, invece di chiarire il fatto che tutta Italia si sta domandando sul televoto. Io non sto accusando nessuno ma credo che dei chiarimenti avrebbero dovuto esserci, anche per rispetto delle persone che hanno votato” ha detto nelle sue storie di Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Inoltre ha rivelato di voler mandare un aereo a Tommaso Zorzi per sostenerlo e ha chiesto aiuto ai fans per farlo. Domani poi potremmo vederla dalla D’Urso in prima serata e vedere cosa succederà con la questione del televoto che va avanti oramai da giorni.