Gabriella Pession, il suo nuovo compagno su Instagram – Foto

Gabriella Pession mostra su Instagram il suo nuovo amico speciale. Il suo sguardo dice tutto e il web non ha bisogno di spiegazioni

Gabriella Pession torna a far battere il cuore con le sue foto sui social. In questo ultimo periodo, come per la maggior parte delle star, l’attrice è molto attiva sul web e condivide con i suoi fan molte foto sensuali. Di una bellezza unica, il suo particolare colore di capelli e il suo sguardo da dea la rendono perfetta nel suo genere. Tutti la ricordano per aver recitato nella storica serie Orgoglio e per aver debuttato sul grande schermo col film Fuochi d’artificio del regista toscano Leonardo Pieraccioni, che l’ha diretta anche ne Il pesce innamorato del 1999.

Gabriella Passion, un nuovo amico per lei