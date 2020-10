Giulia Salemi , bella e pura incanta i follower con un look diverso – FOTO

Giulia Salemi. La showgirl italo persiana dà degli ottimi consigli di bellezza attraverso il suo profilo Instagram

La bellissima showgirl italo-persiana Giulia Salemi, si sta costruendo pian piano una carriera di tutto rispetto. Ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e si è fatta conoscere ed apprezzare sempre di più dal pubblico grazie alla sua partecipazione a due programmi top come Pechino Express, il reality su Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca ( faceva coppia con la madre Fariba Teherani) e Grande Fratello Vip nel 2018. Proprio in quest’ultima trasmissione conosce Francesco Monte, suo futuro fidanzato.

Si cimenta poi nei panni di scrittrice, esce infatti la sua fatica letteraria dal titolo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” in cui, come lei stessa scrive: “scoprirete una versione inedita di me, senza filtri Instagram né linee guida da rispettare.”

E’ al timone del programma “Disconnessi”, in onda su Italia 1 che la vede affiancata da Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, suoi ex compagni al GF Vip.

