Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci resta in slip in diretta – FOTO

Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci resta in slip in diretta. La conduttrice mentre faceva il ballo con Pierpaolo, è stata sollevata ed è rimasta con l’intimo in bella vista

Continua anche la telenovela della storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. La showgirl e conduttrice stasera ha spento tutte le speranze dell’ex velino facendogli capire di essere single ma di avere comunque una frequentazione fuori dalla casa più spiata d’Italia. Nonostante questo i fans non smettono di sperare che potrebbe succedere qualcosa, anche perché sembra esserci una bella intesa tra di loro e sarebbe un peccato se andasse tutto sprecato. Pierpaolo continua ad essere molto interessato e stasera ci è rimasto molto male quando lei gli ha detto che hanno soltanto una bellissima amicizia.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rimane in slip durante la prova ballo

Sono stati protagonisti della prova di ballo di questa sera, proprio come l’altra volta. Stavolta non è stato un disastro come qualche puntata fa, ma durante la presa la bella Elisabetta è rimasta in mutande. Anche lei lo ha ammesso, divertita, ma per fortuna non è stato nulla di troppo sconvolgente, anche perché durante la diretta la vediamo tutti i giorni in costume. Alla fine della prova Alfonso ha detto: “Ho capito che avete solo un’amicizia speciale però siete proprio sexy insieme, ve lo devo dire”.

Elisabetta però ha messo un punto a questa storia e ha risposto che avrebbe ballato anche con Alfonso in questo modo, semplicemente perché si tratta di danza.