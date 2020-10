Grande Fratello Vip, crisi di Andrea Zelletta nella notte: cosa è successo. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con i suoi coinquilini nella casa più spiata d’Italia

Non sono stati giorni facili per Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne che al momento è nella casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa ha scoperto che fuori dalla casa i telespettatori lo hanno definito “comodino”, perché non crea dinamiche nella casa. Un commento che lo ha fatto stare davvero male, e che ha giustificato dicendo che lui non è un personaggio del mondo dello spettacolo, non è bravo a creare dinamiche come lo è invece qualcun altro che riesce di più ad intrattenere i telespettatori da casa. Poi, come se tutto questo non bastasse, ha cominciato a sentire forte la mancanza della sua Natalia.

Andrea Zelletta, crisi nel Grande Fratello Vip: “Ho bisogno di vedere Natalia”

“Mi ha fatto piacere vedere mamma l’altra volta, però io adesso ho bisogno di vedere Natalia. Lei è la mia donna e mi manca” ha rivelato questa notte ai suoi amici. “Ho bisogno di sapere come sta, cosa pensa, se è fiera del percorso che sto facendo”. I ragazzi lo hanno tranquillizzato dicendogli che sicuramente la sua ragazza sarà orgogliosa di come si sta comportando nella casa. Ha poi raccontato di essere molto innamorato, ha ammesso di essere andato nel programma di Maria De Filippi per farsi conoscere, ma di certo non si aspettava di trovare l’amore vero.

Si reputa molto fortunato, anche perché Natalia ha soli 22 anni eppure sembra una ragazza d’altri tempi, come ha sempre sottolineato quando era in puntata da Maria De Filippi.