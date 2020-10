Grande Fratello Vip, Dayane Mello straziata dal dolore nella notte: “Vado via”. Dopo la puntata, la modella è scoppiata in lacrime e si è rifugiata nel confessionale

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha parlato della sorpresa che gli autori del programma hanno fatto questa settimana ai genitori. Tutti gli inquilini della casa con dei figli piccoli hanno avuto l’opportunità di chiamare casa e sentirli per qualche minuto, giusto per capire come stanno le cose. Si è parlato tanto di mamme in puntata e Maria Teresa Ruta ha fatto notare che di Dayane non si parla mai. Signorini ha promesso una sorpresa alla modella, e alla fine della puntata ha detto che non dipende da loro, ma che per motivi logistici non le hanno ancora riservato nessuna sorpresa. Appena finita la puntata, lei è scoppiata a piangere e si è rifugiata in confessionale minacciando di uscire.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Grande Fratello Vip, Dayane Mello è scoppiata in lacrime ieri dopo la puntata

Dayane infatti ha paura che il suo ex Stefano Sala non voglia farle vedere la figlia. I ragazzi in casa hanno cercato di consolarla dicendole che se fosse successo qualcosa sicuramente glielo avrebbero già detto. “Non capite? Ha detto che non dipende da loro, questo significa che sta succedendo qualcosa fuori e non me lo stanno dicendo. Basta, io me ne voglio andare”. Ha continuato a piangere disperatamente per minuti, fino a che la sua amica Adua Del Vesco non è riuscita a calmarla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente