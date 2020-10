Grande Fratello Vip, lite pesante nella notte: bufera nella casa. Dopo la puntata andata in onda su Canale Cinque, i ragazzi si sono confrontati riguardo quello che è accaduto in serata

Tommaso Zorzi è sicuramente il personaggio più discusso di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante la puntata che è andata in onda ieri su Canale Cinque, sono stati nominati come al solito i preferiti della casa: tra questi anche Andrea Zelletta, che secondo molti non sta creando molte dinamiche all’interno del programma e per questo forse non meriterebbe di essere uno dei favoriti. Quando ha scoperto di esserlo, ha ringraziato i suoi compagni di viaggio: “Grazie per avermi nominato uno dei vostri favoriti, significa che qualcosa vi ho lasciato”. Al che, l’inquilino Zorzi, si è arrabbiato e ha deciso di chiarire questa cosa dopo la puntata quando erano tutti a cena.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro Andrea Zelletta: “Cosa volevi dire in puntata?”

“Prima in puntata hai ringraziato dicendo che se sei stato nominato uno dei preferiti significa che qualcosa ci hai lasciato: che significa, che io che non sono stato nominato favorito non vi ho lasciato niente?”. Andrea ha sbarrato gli occhi, incredulo, e ha cercato subito di chiarire con lui. Tommaso gli ha poi detto che stava facendo soltanto una battuta e i due hanno avuto di chiarirsi qualche minuto dopo mentre erano in giardino. “Tu sei una persona piacevole, non ho niente contro di te. Ero sicuro che saresti stato nominato uno dei favoriti perché sei una persona che fa parte di un gruppo buono”.

Hanno ammesso di essere molto diversi ma di essersi comunque affezionati l’uno all’altro. Dopo il chiarimento, sono tornati dagli altri ragazzi nella casa.