Grande Fratello Vip lutto in puntata: “È volato in cielo”. Come ospite è arrivata la Marchesa D’Aragona, ex concorrente del programma, che ha dato una notizia molto triste.

Da anni va avanti la faida tra la Marchesa d’Aragona e la Contessa De Blanck. Le due si sono scontrate furiosamente quando la Marchesa ha partecipato al programma: Patrizia entrò nella casa e le due si scontrarono in maniera molto brusca, arrivando praticamente quasi alle mani. Da allora sono cambiate tante cose (non la loro antipatia reciproca) e tra i tanti cambiamenti, uno che ha fatto davvero stare male Daniela Del Secco. Un tremendo lutto che l’ha colpita all’improvviso e che ha comunicato questa sera durante la puntata, quando è arrivata per scontrarsi nuovamente con la Contessa.

Grande Fratello Vip, la brutta notizia durante la puntata: “Mi ha lasciato per sempre”

“Il Duca George è morto” ha rivelato la Marchesa d’Aragona, riferendosi al suo affezionato cane, che abbiamo conosciuto durante la sua edizione del Grande Fratello Vip. Chi ha seguito la sua edizione sa che la Marchesa era molto affezionata al suo piccolo: al punto tale che chiese di entrare con la casa almeno con un peluche bianco che glielo ricordasse, per sentirlo più vicino. Erano a dir poco legati, una cosa sola, e questo è stato un lutto tremendo per lei. “Stasera sono venuta da sola, non c’è più il mio amato George ad accompagnarmi. Mi ha lasciata, è volato in cielo”.

