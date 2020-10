Grande Fratello Vip, riassunto puntata 9 ottobre: liti furibonde. Ieri è andato in onda l’ottavo appuntamento con Alfonso Signorini e i ragazzi della casa più spiata d’Italia

Come sempre serata pieni di colpi di scena al Grande Fratello Vip: la puntata è cominciata subito con una delusione per i fans del reality. Franceska Pepe non è stata riammessa nella casa più spiata d’Italia. In seguito si è parlato nuovamente di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, e da quanto sembra pare che Adua abbia tradito il suo fidanzato avvicinandosi fisicamente al suo ex finto fidanzato, che l’ha molto corteggiata durante la loro finta storia perché voleva che si trasformasse in realtà.

Grande Fratello Vip, riassunto di ieri sera: Myriam eliminata, ma resta nella casa

Si è parlato delle telefonate che i genitori hanno potuto fare a casa ai loro figli piccoli: a fine puntata Dayane ha pianto molto perché ha paura che il suo ex, Stefano Sala, non voglia farle vedere la figlia. Sicuramente lunedì Alfonso avrà modo di parlare con lei e chiarire questa situazione. Intanto sorpresa per Myriam Catania, che ha avuto modo di vedere il suo compagno per qualche minuto. L’ha tranquillizzata e le ha detto di non preoccuparsi perché il loro bambino sta bene e ha capito subito perché la mamma non è con loro in questo periodo. Poi il decreto del televoto: Myriam non è stata più eliminata ma rimandata al televoto della prossima settimana.

Si è anche parlato di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: pare proprio che lei abbia una storia d’amore fuori dalla casa, non ufficializzata ma che le tiene comunque il cuore e la testa troppo impegnate per pensare a qualcun altro.