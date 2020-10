Zodiaco, i segni che hanno una vera dipendenza dal telefono

Molte persone ormai risultano essere dipendenti dalla tecnologia e si sentono perse senza il proprio smartphone. Alcuni segni zodiacali sembrano esserlo più di altri: scopriamo chi sono

Vivere senza telefono ormai ci sembra una cosa impossibile. Il bisogno di restare costantemente collegati al mondo esterno spinge a creare una vera e propria dipendenza tanto da non riuscire più a farne a meno. In particolare secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali sono più portati rispetto ad altri a legarsi a questo tipo di tecnologia e a sentirsi persi senza. Vi capita mai di portare il telefono ovunque voi andiate? Di usarlo in ogni occasione anche quando, forse, potreste non farlo? Ci sono molte probabilità che facciate parte di uno di questi tre segni.

I segni zodiacali che sono dipendenti dalla tecnologia

Fa parte di questa categoria il segno dell’Ariete che come prima cosa al mattino, appena apre gli occhi, controlla il proprio telefono. Necessita di scoprire se qualcuno lo ha contattato o se è accaduto qualcosa durante la notte. L’Ariete non potrebbe mai attendere delle ore prima di prendere in mano lo smartphone, è più forte di lui.

Poi troviamo il segno della Vergine che ha una vera dipendenza dalla messaggistica. Non importa che ore del giorno siano, è molto probabile che sarà ugualmente raggiungibile in caso di bisogno. Ma non solo, è un segno che ama parlare e scoprire cosa accade nella vita degli altri. Sia quando si tratta della propria cerchia di amici, sia online. Avrà sempre qualcosa da fare o da controllare e gli occhi saranno il più delle volte rivolti allo schermo del proprio telefono.

Lo stesso vale per il Sagittario che arriva a estraniarsi completamente dalle situazioni in cui si trova perché troppo immerso in quello che accade nel mondo virtuale. Questo lo porta pero’ anche ad allontanarsi dalle persone e a chiudersi in una bolla spesso pericolosa. Le altre persone non avranno sempre la pazienza di ripetere le cose o di cercare la sua attenzione. La sua dipendenza potrebbe diventare davvero intensa, meglio controllarla finché si è in tempo prima di evitare dei danni.

