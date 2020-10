Ignorano i consigli del 118 e il bambino muore soffocato: tragedia nel Lazio

Tragedia a Roma dove un bambino di 4 anni è morto soffocato da un palloncino. I genitori avevano ignorato i consigli dati dai medici del 118.

Tragedia a Morlupo (Roma) dove un bambino di quattro anni è morto soffocato da un palloncino. La notizia è stata diffusa da Il Messaggero. Secondo il giornale con sede romana, il bambino abitava con la madre nella struttura gestita dalla cooperativa sociale “Famiglia e società“. A dare l’allarme sono stati proprio gli ospiti della casa famiglia.

Tragedia a Roma, aperta un’inchiesta

Ancora da chiarire le circostanze del decesso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il personale del 118 avrebbe cercato di guidare gli ospiti della casa famiglia per praticare manovre salvavita sul piccolo. Questi avrebbero tuttavia interrotto la comunicazione e preferito portare il bambino all’ospedale di Monterotondo con una macchina di loro proprietà. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale ospedaliero. All’arrivo in struttura il piccolo era già morto. La polizia del comune di Bracciano ha aperto dunque un’inchiesta per accettare le cause del soffocamento. La madre del bambino dovrà rispondere di “omesso controllo” del minore.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano romano, l’intero paese è sotto shock. Le urla strazianti della donna avrebbero raggiunto il vicinato attorno alle 20 di giovedì scorso. “Stavo cenando – racconta una vicina – quando ho sentito le urla di una donna che chiedeva aiuto. Poi il rumore di una macchina e il silenzio”. Diverse le persone accorse sul posto in seguito al tragico evento.

