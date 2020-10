Justine Mattera in muta è un incanto. Lato B mai visto così-FOTO

Justine Mattera condivide uno scatto su Instagram che la ritrae mentre è intenta a gettarsi in acqua con una muta super sexy nera

La Mattera a bordo del Lago di Garda, intenta a gettarsi in acqua per una nuotata. Indossa una muta nera e spiega il motivo. Nella didascalia scrive:“Open Water. Ho sempre nuotato. Dall’età di 3 anni ho passato ore e ore in piscina. Il profumo di cloro mi fa nostalgia. L’aria del mare mi ricorda estati da bagnina a Long Island.

Il Lago però, è un’altra cosa. Per me l’acqua del lago risulta pesante e mi stanco presto. La muta è fondamentale. Da M3 potrei usarla sempre. La Phantom è una muta veloce perché permette ottimo galleggiamento e massima mobilità di spalle”.

Justine Mattera, una sportiva nata

La showgirl è una grande appassionata di sport. Il suo preferito è la bici, il Triathlon ma ne pratica molti altri. La Mattera ha praticato sport sin da quando era piccola. Infatti ha cominciato con il nuoto agonistico, che le ha fatto ottenere il lavoro di bagnina per alcuni anni quando viveva in America. Oggi la sua passione è però il triathlon, andare in bici è ciò che ama di più e si allena molto duramente.

Conduce anche un programma su Bike channel e ha corso una mezza maratona. Anche i figli e il marito praticano lo sport e fanno anche gare vere e proprie di ciclismo. Justine ha dichiarato di allenarsi almeno due volte alla settimana per ogni sport. Le discipline che pratica maggiormente sono nuoto, corsa a piedi e ciclismo. Per ogni sport ha un preparatore personale che la segue.

La Mattera ama l’adrenalina e ama gareggiare, la fa sentire invincibile. Ma la Mattera è competitiva e non gareggia per partecipare ma per vincere. A 48 anni Justine non si arrende e vuol ancora competere e mantenersi in forma. Per farlo però lei stessa confessa che ci vuole costanza e serietà.

