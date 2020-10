Justine Mattera una furia si spoglia e resta scoperta – FOTO

Justine Mattera continua ad esagerare sui social network: la bellissima showgirl ha postato uno scatto da arresto cardiocircolatorio.

Justine Mattera è semplicemente inarrestabile sui social network. La bellissima showgirl nata in America – ma ‘adottata’ dal nostro paese dal lontano 1994- ama postare foto irresistibili in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua esplosività. La classe 1971 vanta un fisico marmoreo: i risultati dei suoi estenuanti allenamenti tra giri in bicicletta e nuotate in piscina. Justine, poco fa, ha messo in rete uno scatto proibitivo: la nativa di New York indossa un costumino che copre davvero molto poco. Se sei curioso di vederla, clicca su successivo.

L’incredibile scatto di Justine Mattera: che fisico e che curve!!