Luca Argentero e Cristina Marino sposi, c’è la data

Cristina Marino ha rivelato nella puntata di Verissimo che si sposerà con Luca Argentero a brevissimo. C’è per loro una data

Luca Argentero e Cristina Marino presto sposi. È questo quello che la ballerina ha svelato pochi minuti fa a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la compagna di uno degli attori più amati e seguiti del momento ha fatto un annuncio inaspettato.

Per lei tante sorprese dopo la gravidanza. I due sono diventati genitori della piccola Nina, nata nel maggio scorso, e per loro da quel momento tutto è cambiato. Lo ha raccontato Cristina visibilmente emozionata di fronte alle immagini del suo compagno e della sua piccola.

Lei che era stata ospite della Toffanin quando ancora aveva il pancione. Ora che è mamma a tutti gli effetti ha raccontato la loro nuova vita da genitori, un’emozione bellissima e indescrivibile in cui le priorità cambiano improvvisamente.

I due hanno deciso di tutelare dai social la piccola e non hanno mai mostrato il suo volto. Spesso la si vede solo a mezzo busto, qualche piedino e in braccio ai neo genitori ma sempre con il viso coperto.

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano, il sì a breve

E dopo il parto ci sarà anche il matrimonio? È quello che si chiedono tutti, dice la padrona di casa a Cristina Marino e le chiede se con Luca Argentero c’è profumo di fiori d’arancio. Lei non si tira indietro alla domanda e prima di lanciare lo scoop anticipa che il suo compagno voleva organizzare un matrimonio a sorpresa per tutta la sua famiglia. Poi è arrivato il lockdown e non è stato possibile.

Che il matrimonio ci sarà lo aveva anticipato anche Luca in una recente intervista. “Nina ci ha uniti ulteriormente. Ora ha la precedenza su qualunque altra cosa e noi veniamo dopo di lei. Ma siamo felici così” aggiungendo subito dopo: “Appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo, è nei nostri piani da un po’.” aveva detto.

Ora ci pensa Cristina a dare una data. I due si sposeranno in estate. Per Luca sarà un matrimonio bis, lui che è stato sposato per tanti anni con Myriam Catania, una dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

