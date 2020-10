Grande Fratello Maria Teresa Ruta e il passato atroce: “Non lo avevo mai detto a nessuno”. La conduttrice si è confidata con Tommaso Zorzi oggi prima di pranzo e ha rivelato: “Sono stata quasi stuprata a 20 anni”

Maria Teresa Ruta ieri è stata nominata da molti ragazzi della casa del Grande Fratello Vip perché aver detto di aver rubato il programma a Matilde Brandi, è una cosa che non è piaciuta nella casa. Oggi è crollata e si è confidata con Tommaso Zorzi, che l’ha ascoltata in silenzio e l’ha lasciata sfogare tutto il tempo di cui aveva bisogno. Durante questo sfogo, Maria Teresa ha rivelato delle cose molto private di cui non aveva mai parlato a nessuno e che ha fatto tremare il giovane Zorzi che era seduto sul letto a fissarla allibito.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e la rivelazione sconvolgente

“Maurizio Costanzo me l’ha sempre detto: Maria Teresa, se tu non vai in analisi non risolvi niente, devi affrontare il tuo passato, ma io non l’ho mai voluto fare” ha confessato tra le lacrime, per poi scoppiare a piangere ancora più forte mentre rivelata una cosa molto privata della sua vita. “Io a 20 anni sono stata quasi stuprata, lo sai? Non l’ho mai detto a nessuno, è la prima volta che lo dico. La prima volta l’ho fatto a 24 anni, con il padre di Guenda, perché non ce la facevo, non la riuscivo a superare” ha ammesso.

Dopo questo sfogo in tanti sui social hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà a Maria Teresa. Dietro al suo sorriso perenne si nasconde un mondo che ancora non conoscevamo e contro il quale ha dovuto lottare per anni, in silenzio e contando solo sulle proprie forze.