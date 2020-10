Matilde Brandi, accuse pesanti a Maria Teresa: bufera sui social. Durante la pubblicità della puntata che abbiamo visto ieri in diretta, la conduttrice ha detto qualcosa che ha fatto molto discutere

Durante la puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda ieri su Canale Cinque, c’è stato uno scontro molto acceso tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. In una clip, infatti, Maria Teresa avrebbe accusato Matilde di essere gelosa perché gli ha rubato un programma di cucina che conducevano insieme, prima che quest’anno il contratto venisse proposto soltanto a lei. E poi la prendeva in giro per gli aperitivi con le amiche, e Matilde in puntata è quasi scoppiata a piangere mentre le chiedeva che cosa ci fosse di male nell’uscire con le persone a cui si vuole bene. Durante la pubblicità, però, i toni sono cambiati e non sono sfuggiti al pubblico che hanno filmato tutto.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi contro Maria Teresa Ruta: è guerra aperta

“Se tu non fai l’aperitivo con le amiche è perché le amiche non le hai. E se non le hai, fatti qualche domanda”. Maria Teresa si è prontamente difesa dicendo di averle, le amiche, poi la discussione è stata archiviata e la conduttrice è finita in nomination perché gli inquilini della casa non hanno apprezzato quello che ha detto nella clip. Sui social si sono arrabbiati: “Ve la prendete con Maria Teresa, e Matilde che ha detto una cattiveria del genere nessuno l’ha sentita?”

Per ora in nomination ci sono la bella Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. L’eliminato uscirà dalla casa lunedì, dopo che il televoto che vedeva Myriam come eliminata è stato rimandato alla settimana prossima.